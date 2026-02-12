Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Nemzeti Petíció egy válasz az ukrán fenyegetésekre

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 16:07
orosz-ukrán háborúnemzeti petíciógulyás gergely
Egyre durvább fenyegetések érik Magyarországot. Legutóbb egy ukrán katonai vezető azzal fenyegetőzött, hogy lerohanják hazánkat. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy ezekre egy válasz lépés a Nemzeti Petíció.

Három kérdésre lehet válaszolni a Nemzeti Petícióban, amely kitöltése a magyar belpolitikába való ukrán beavatkozásokra is választ ad. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy  az elmúlt évekhez képest is sikeresnek tekinthető a Nemzeti Petíció visszaküldési aránya.

Nemzeti Petíció
Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe. A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás /  MTI

A magyar belügyekbe való beavatkozás szándékát mutatják az ukránok, azzal, hogy a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza pártot kell hatalomra juttatni és meg kell szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban. 

– fejtette ki Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy béke pártján kell állnunk és a béketörekvéseket kell támogatni. 

Tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá. Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar belpolitikába való beavatkozás és meggyőződésünk, hogy azok a megnyilatkozások elfogadhatatlanul az ukrán elnök katonai vezetőjétől, amelyek Magyarország irányba katonai fenyegetéseket fogalmaznak meg. 

– tette hozzá, majd  arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Petíció erre egy válasz lehetőség, tehát Brüsszel és Zelenszkij közös tervére. 

 

