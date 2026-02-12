A Nemzeti Petíció egy válasz az ukrán fenyegetésekre

Három kérdésre lehet válaszolni a Nemzeti Petícióban, amely kitöltése a magyar belpolitikába való ukrán beavatkozásokra is választ ad. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy az elmúlt évekhez képest is sikeresnek tekinthető a Nemzeti Petíció visszaküldési aránya.
A magyar belügyekbe való beavatkozás szándékát mutatják az ukránok, azzal, hogy a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza pártot kell hatalomra juttatni és meg kell szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban.
– fejtette ki Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy béke pártján kell állnunk és a béketörekvéseket kell támogatni.
Tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá. Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar belpolitikába való beavatkozás és meggyőződésünk, hogy azok a megnyilatkozások elfogadhatatlanul az ukrán elnök katonai vezetőjétől, amelyek Magyarország irányba katonai fenyegetéseket fogalmaznak meg.
– tette hozzá, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Petíció erre egy válasz lehetőség, tehát Brüsszel és Zelenszkij közös tervére.
