Kiderült: ide vezetett az első útja a parlamentből Orbán Viktornak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 08:41
parlamentcsoki
Videón mutatta meg a kormányfő. Nem akárhova ment Orbán Viktor.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hétfőn tartották a Parlamentben a tavaszi időszak nyitó ülését, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Beszédében a kormányfő kitért a magyar-ukrán konfliktusra is.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Ide vezetett az első útja a parlamentből Orbán Viktornak

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett, amelyből kiderül, hova vezetett az első útja, ahogy elhagyta az Országházat. Orbán Viktor egy különleges látogatást tett, amelyet videóban is megörökített.

Flóra és a mogyorós csoki története

- írja a kormányfő a posztjában.

 

