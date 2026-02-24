Kiderült: ide vezetett az első útja a parlamentből Orbán Viktornak

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hétfőn tartották a Parlamentben a tavaszi időszak nyitó ülését, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Beszédében a kormányfő kitért a magyar-ukrán konfliktusra is.

Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Ide vezetett az első útja a parlamentből Orbán Viktornak

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett, amelyből kiderül, hova vezetett az első útja, ahogy elhagyta az Országházat. Orbán Viktor egy különleges látogatást tett, amelyet videóban is megörökített.

Flóra és a mogyorós csoki története

- írja a kormányfő a posztjában.