Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúról: Négy éve tart az értelmetlen öldöklés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 12:11
orosz-ukrán háborúévfordulóháború
A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg az évfordulóról.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy szomorú évfordulójához érkezett az orosz-ukrán háború, hiszen már négy év tart a két ország közötti konfliktus.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Orbán Viktor Fotó: MW / MW

A háború szomorú évfordulója kapcsán Orbán Viktor egy bejegyzést tett közzé a közösség oldalán. A posztjában kiemelte, Magyarország a kezdetektől fogva a béke oldalán áll, ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti.

Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait. Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt. Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után. Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu