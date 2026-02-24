Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúról: Négy éve tart az értelmetlen öldöklés

Korábban már beszámoltunk arról, hogy szomorú évfordulójához érkezett az orosz-ukrán háború, hiszen már négy év tart a két ország közötti konfliktus.

Orbán Viktor Fotó: MW / MW

A háború szomorú évfordulója kapcsán Orbán Viktor egy bejegyzést tett közzé a közösség oldalán. A posztjában kiemelte, Magyarország a kezdetektől fogva a béke oldalán áll, ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti.

Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait. Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt. Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után. Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.