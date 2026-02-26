Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása biztonságban van

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy mi történik, ha Ukrajna Brüsszellel összefogva elvágja hazánkat az olcsó orosz olajtól.
A magyar gazdaságot Brüsszel és Kijev nem tudja egy olajblokáddal térdre kényszeríteni.
Nem törünk meg! Magyarország energiaellátása biztonságban van.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
