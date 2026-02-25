Orbán Viktor a Megafon Klubban: "Olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni!"

A Megafon Klub meghívására látogatott el Orbán Viktor a Millenárisra, ahol a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről beszélt. Természetesen az első és leglényegibb kérdés a Barátság kőolajvezeték elzárása volt, Ukrajna azon lépése, amely direkt gazdasági-energetikai támadás Magyarország ellen. Ráadásul a szakértők szerint egyértelmű, hogy a vezeték működőképes, így az olajellátás megindításának akadályozása egyértelműen politikai döntés Zelenszkijék részéről.

Orbán Viktor a Megafon Klubban Fotó: YouTube

Orbán Viktor: mi is tudunk szorítani az ukránokon

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét: számított arra, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg a kampány ezen szakaszában, de arra nem, hogy Ukrajna kőolajjal fenyegeti Magyarországot. „Ez kockázatos lépés volt az ukránok részéről.”

Hozzátette: szerencsére a magyar tartalékok miatt a választások előtt nem tud káoszt csinálni az ukrán kormány.

"A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni!" – jelentette ki a miniszterelnök a beszélgetés során, hozzátéve: a kritikus infrastruktúrát békeidőben is védeni kell. Ma az infrastruktúrák fokozott védelmét el kellett rendelni.

Orbán Viktor tájékoztatott: van egy kiegészítő vezeték, amely Horvátországból jön. Ezen tudnak most olajat hozni. Jelenleg várják a beérkezett tankereket, vissza fogják tölteni a stratégiai tartalékot. A kormányfő úgy látja, ez nem könnyű helyzet, de mi is tudunk szorítani az ukránokon. Le kell szoktatni őket ezekről a lépésekről. Ezért is fenyegetőznek az ukránok.

Orbán Viktor beszélt arról is, Magyarországnak több ütőkártyája is van, az áramot Ukrajna felé azért nem kapcsolták még le, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. Emlékeztetett, ha nem jön olcsó orosz olaj, mindennek felmehet az ára: a drága olajtól térdre esik a magyar gazdaság, a magas energiaár a nálunk erősebb országok gazdaságát is térdre kényszeríti.

Európa már katonákat is mozgósítana – a választások tétje: háború vagy béke?

A miniszterelnök elárulta: Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába.