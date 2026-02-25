Orbán Viktor a Megafon Klubban: "Olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni!"

A Megafon Klub meghívására látogatott el Orbán Viktor a Millenárisra, ahol a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről beszélt. Természetesen az első és leglényegibb kérdés a Barátság kőolajvezeték elzárása volt, Ukrajna azon lépése, amely direkt gazdasági-energetikai támadás Magyarország ellen. Ráadásul a szakértők szerint egyértelmű, hogy a vezeték működőképes, így az olajellátás megindításának akadályozása egyértelműen politikai döntés Zelenszkijék részéről.
Orbán Viktor azzal kezdte beszédét: számított arra, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg a kampány ezen szakaszában, de arra nem, hogy Ukrajna kőolajjal fenyegeti Magyarországot. „Ez kockázatos lépés volt az ukránok részéről.”
Hozzátette: szerencsére a magyar tartalékok miatt a választások előtt nem tud káoszt csinálni az ukrán kormány.
"A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni!" – jelentette ki a miniszterelnök a beszélgetés során, hozzátéve: a kritikus infrastruktúrát békeidőben is védeni kell. Ma az infrastruktúrák fokozott védelmét el kellett rendelni.
Orbán Viktor tájékoztatott: van egy kiegészítő vezeték, amely Horvátországból jön. Ezen tudnak most olajat hozni. Jelenleg várják a beérkezett tankereket, vissza fogják tölteni a stratégiai tartalékot. A kormányfő úgy látja, ez nem könnyű helyzet, de mi is tudunk szorítani az ukránokon. Le kell szoktatni őket ezekről a lépésekről. Ezért is fenyegetőznek az ukránok.
Orbán Viktor beszélt arról is, Magyarországnak több ütőkártyája is van, az áramot Ukrajna felé azért nem kapcsolták még le, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. Emlékeztetett, ha nem jön olcsó orosz olaj, mindennek felmehet az ára: a drága olajtól térdre esik a magyar gazdaság, a magas energiaár a nálunk erősebb országok gazdaságát is térdre kényszeríti.
A miniszterelnök elárulta: Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába.
"Ez nincs olyan messze, mint sokan gondolják" – említette. A kérdés az, hogy ha ez megtörténik, adottak lesznek-e a feltételek a kimaradáshoz, vagy sem. Ukrajna uniós tagsága ugyanis katonai akciókat jelentene Magyarország számára is.
Orbán Viktor aláhúzta: számításai szerint az áprilisi lesz a háborút megelőző utolsó választás. A kérdés az lesz, hogy a magyar kormánynak lesz-e elég ereje, hogy ellenálljon a nyomásnak, hogy ki tudjon maradni a konfliktusból. Most olyan helyzetek lesznek, amikor Magyarország vezetőinek a döntésén múlik majd Magyarország, minden magyar jövője.
"Az a kormány, amelyiket most megválasztunk, és az a parlamenti többség, amit most létrehozunk dönt majd arról, hogy Magyarország ki akar-e maradni, és ki tud-e maradni egy ilyen helyzetben. Négy évvel ezelőtt támadták meg az oroszok ukrajnát. Szerintem soha olyan közel nem álltunk a háborúhoz, mint most. Ha itt valami csoda nem történik, az amerikaiak ki fognak szállni a dolog diplomáciai rendezéséből. Miközben az amerikaiak kifele, az európaiak befelé mennek a háborúba. Az ukránok meg befele jönnek az unióba" – magyarázta a kormányfő, kiemelve:
Ha az ukránok bejönnek az unióba, és ők háborúban állnak valakivel, akkor mi azonnal benne leszünk a háborúban!
Orbán Viktor aláhúzta: az áprilisi választás tétje Magyarország biztonsága. Gazdasági, pénzügyi és katonai biztonsága is.
Orbán Viktor elmondása szerint minden, az utóbbi időben tett intézkedés összefügg a háború ellen való fellépéssel. Példaként említette a 11 százalékos minimálbért és az édesanyák szja-mentessége is. Szerinte ugyan békeidőben is bevezethette volna ezeket az intézkedéseket, de a háború miatt most érezte kifejezetten szükségesnek. A cél a magyarok biztonsága.
Orbán Viktor a közelgő választások kapcsán kiemelte: vannak olyan politikai elemzők, akik szerint nem kedvez a kormánypártoknak a magas részvétel a választásokon, ő azonban úgy látja, számukra ez pont jó lenne, „mert mi vagyunk többen”. Kiemelte: a mostani kampány arról szól, hogy az egymással szembenálló felek közül ki tud többet elvinni a hívei közül. Hozzátette: nem lehet ugyanazzal a munkával elvinni az embereket az egyik településen, mint a másikon. A kormányfőnek nincs kétsége, hogy az utolsó pillanatban elbillen az ő irányukba az eredmény, de addig sokat kell dolgozni. Az ellenzék gátlás és szégyenérzet nélkül hazudozik folyamatosan. Ez új helyzet, ilyen kihívás előtt nem álltak még a magyarok.
A kormányfő emlékeztetett: abban ne reménykedjen senki, hogy az ellenzék győzelme esetén egy olyan kormányt kap, mint a mostani, csak jobbat.
Csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli. Utóbbiban a nemezti identitásnak helye nincsen
– emelte ki.
Cikkünk folyamatosan frissül!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.