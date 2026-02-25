Orbán Viktor: Brüsszelben kibújt a szög a zsákból!

Egyre egyértelműbb, hogy Brüsszel nem kívánja Magyarországot támogatni, még egy olyan helyzetben sem, amikor egyértelműnek kellene lennie az EU pártállásának. Noha Ukrajna gyakorlatilag gazdasági támadást indított az őt humanitárius úton segítő Magyarország ellen a Barátság kőolajvezeték elzárásával, az Európai Unióban még mindig Ukrajna kiemelt támogatása van napirenden. Ráadásul teljesen egyértelmű, hogy bármit is mondjon Zelenszkij, vagy mások, semmilyen technikai probléma nincs a kőolajvezetéken. Az olajblokád szimplán politikai döntés.

"Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye" - írja Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videó mellé.

A videóban hallható, amint Szijjártó Péter arról tájékoztatja a miniszterelnököt: "Egy új minőség van Brüsszelben. Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, és világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében" - magyarázta a külügyminiszter.

Bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőktől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának

- emelte ki, felidézve azt: az EP-ben feltették az ukránoknak a kérdést, miért nem nézhetik meg magyar vagy szlovák szakemberek a kőolajvezetéket, amire csak zavarodott csend volt a válasz, majd az "erről még egyeztetnem kell" kifogás...