HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 13:23
Barátság kőolajvezetékNyitrai Zsolt
Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója szerint a cél az, hogy belezsaroljanak minket a háborúba. Világossá tette: nem fognak engedni az ukrán zsarolásnak.
Bors
A szerző cikkei

Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok! Erről Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, beszélt a Háborúellenes Gyűlésen, Békéscsabán szombaton, február 21-én. A miniszterelnök főtanácsadója szerint ez egy nyílt provokáció és zsarolás az ukrán vezetés részéről.

ukrán
Nyitrai Zsolt (középen) a miniszterelnök főtanácsadója: „az ukránok zárták el a Barátság vezetéket” (Forrás: Facebook)

Nem engedünk az ukránok zsarolásának 

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a Fidesz országgyűlési képviselője a szombati Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak

Zsarolnak bennünket. Bele akarnak zsarolni a háborúba, azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról és finanszírozzuk EU-s pénzekkel Ukrajnát és vegyük őket föl minél hamarabb az Európai Unióba.

Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója azonban leszögezte, hogy Magyarország a zsarolás ellenére is a béke pártján áll.

Nyitrai Zolt határozottan megerősítette:

Nyilvánvaló, hogy az Orbán Viktor vezette kormány a nemzeti érdekeket képviseli elsősorban, azt, ami a magyar embereknek, a magyar családoknak és Magyarország érdekében áll.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu