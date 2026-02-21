HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Zúgott a Hajrá Fidesz! - felfokozott hangulat a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen - Képgaléria

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 13:17
Igazán felfokozott a hangulat a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.

Orbán Viktor alig jutott fel a színpadra, annyian állították meg a miniszterelnököt. Mindenki kezet szeretett volna vele fogni, fotózkodni vagy aláírást kérni. Lázár János beszéde is feltüzelte a hallgatóságot, keményen odacsapott Magyar Péternek.

Képeken a legjobb pillanatok.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026. 02. 21. Háború ellenes gyűlés, Békéscsaba, HEGY, DÁP
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Lázár János
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Lázár János
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Lázár János
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Kónya István
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Dankó Béla
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Lázár János
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Lázár János
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Kónya István
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
Galéria: Zúgott a Hajrá Fidesz! - felfokozott hangulat a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba

 

