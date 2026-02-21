Zúgott a Hajrá Fidesz! - felfokozott hangulat a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen - Képgaléria

Orbán Viktor alig jutott fel a színpadra, annyian állították meg a miniszterelnököt. Mindenki kezet szeretett volna vele fogni, fotózkodni vagy aláírást kérni. Lázár János beszéde is feltüzelte a hallgatóságot, keményen odacsapott Magyar Péternek.
Képeken a legjobb pillanatok.
