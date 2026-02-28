Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere: ez az aréna hétről hétre nagy csaták színhelye

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 12:03
Háborúellenes Gyűlést tartottak ma Esztergomban, ahol a felszólalók a béke és a kiszámítható jövő fontosságát hangsúlyozták. Hernádi Ádám polgármester szenvedélyes beszédben sorolta a város eredményeit, méltatta a kormány támogatását.
A rendezvénynek, a Háborúellenes Gyűlésnek a városi aréna adott otthont, amely – ahogy Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere fogalmazott – „hétről hétre nagy csaták színhelye”, hiszen itt játszik az NB I-es női kézilabdacsapat.

Hernádi Gábor, Esztergom polgármestere
Hernádi Gábor, Esztergom polgármestere / Fotó. MW

Hernádi Ádám beszédét így kezdte:

Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket Magyarország első városában, Esztergomban. Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen ez az aréna hétről hétre nagy csaták színhelye.

A városvezető felidézte, hogy kezdő polgármesterként kapta meg a kérdést a miniszterelnöktől: miért nincs Esztergomban profi látványcsapatsport? A válaszból végül egy modern csarnok és egy nemzetközi sikereket elérő csapat született.

Kaptunk egy ígéretet, majd támogatást, beleraktuk a melót, és most itt vagyunk, a csapatunk pedig az Európa Liga negyeddöntőjében

– hangsúlyozta.

A polgármester szerint a sport és a politika között van párhuzam:

Ez összehoz egy közösséget, pont mint a Fidesz. A polgári kormány sokat tett azért, hogy Esztergom konzervatív város legyen, és bízom benne, hogy a választások után az is marad.

Hernádi emlékeztetett arra is, hogy az újraválasztásakor 70 százalék feletti eredményt ért el, amit „hatalmas megtiszteltetésnek, de ugyanakkora felelősségnek” nevezett.

A beszédben szó esett a 2013-as dunai árvízről is, amikor a várost komoly veszély fenyegette.

Mit járt elnök úr akkor is, amikor a legnagyobb kincsünk, 2013-ban a Duna fenyegette a várost. Ekkor ígérte meg, hogy Esztergomban gát lesz, sokan kételkedtek benne, de épül

 – mondta.

Egy személyes történetet is megosztott:

2025 szeptemberében jártunk, amikor a Mária Valéria híd építésének 130. évfordulóját ünnepeltük. Miniszterelnök úrral sétáltunk a hídon, ránézett a gátra, és azt mondta: Polgármester úr, ez nagyon ronda.


A megjegyzésből újabb fejlesztés született:

Ekkor dőlt el végérvényesen, hogy el fogunk ültetni egy fasort és felöltöztetjük a gátat. Jelentem tisztelettel, hogy a 110 darab fából 15-öt elültettünk. A polgármester hozzátette: a híd újjáépítésével kapcsolatos 1999-es szlovák–magyar megállapodást is a jelenlegi miniszterelnök hozta tető alá.

 Hernádi Ádám arról is beszélt, hogy a városháza felújítása is egy beszélgetéssel indult.
 

Sokan nem tudjátok, de a városháza felújítása is egy kávézással kezdődött. Elnök úr megkérdezte, hogy miért nem szereti ez a város a városházát? Mondtam, szeretjük, csak nincs forrásunk hozzá.


 A 300 éves épület több mint hatvan éve nem esett át teljes körű felújításon, ám – mint mondta – a kormány támogatásának köszönhetően hamarosan befejeződik a rekonstrukció.
 

Én pedig bízom benne, hogy a jövőben sokat kávézhatok még miniszterelnök úrral

 – tette hozzá mosolyogva.

