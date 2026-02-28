Orbán Viktor: Fokozott készültség

Orbán Viktor terepszemlén járt a százhalombattai kőolajfinomítóban.
Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!
- fogalmazott, a videót itt nézheted meg:
