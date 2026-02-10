Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kubatov Gábor megszégyenítette a baloldali sajtót

Tiszás jelöltállítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 14:49
BalmazújvárosMagyar PéterKubatov GáborgyőzelemFidesz
A balmazújvárosi Fidesz-győzelmet Kubatov Gábor kommentálta friss Facebook-videójában. Ebben rámutat arra, hogy miért is tiszás az ellenzéki jelölt. És hogy miért lúzer? Az február 8. óta egyértelmű.

Balmazújvárosban 2026. február 8-án időközi önkormányzati választást tartottak, ahol Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a kihívó Molnár Péter a Tiszás előtt. Ez a győzelem a kormánypártoknak többséget biztosít a helyi képviselő-testületben, amely hónapok óta patthelyzetben volt. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója Facebook-oldalán tett rendet az erőben.

Tiszás
Kubatov Gábor a Facebookon magyarázta el, hogy miért Tiszás a kikapott balmazújvárosi jelölt, hogy miért lúzer, az nem szorul magyarázatra / Forrás: Facebook

Lebuktatják a Tiszás lúzert

A győzelem után Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója Facebook-oldalán rendet tett az erőben, videóban kommentálta az eredményt.

Ti erőltettétek, hogy ez egy Tisza–Fidesz meccs legyen. Látom, hogy az összes baloldali portál azon van felháborodva, hogy Tiszásnak neveztem a balmazújvárosi lúzert, aki a ál független jelölt volt. Először is Molnár Péter többször is elmondta a saját oldalán, hogy Tiszás, és kormányváltást, sőt annyira Magyar Péter kedvében akart járni, hogy a Tiszával közös lakossági fórumokat szervezett. Ezen felül a helyi Tisza sziget pedig egyenesen felszólította az balmazújvárosiak szavazzanak Molnár Péterre. Aztán a végén, amikor zacskó van, akkor már tagadják, nincs valami zavar az erőben?

– mondja Kubatov Gábor Facebook-videójában. De! Nagy zavar van az erőben. Illetve volt, mert Kubatov Gábor rendet tett benne.

A balmazújvárosi győzelemből is kiderül „a magyar emberek átlátnak a szitán”, és megmutatják, hogy 

nem lesz brüsszeli bábkormány Magyarországon.

A Tisza és a baloldali média hiába igyekezett azt hazudni, hogy Tiszás a helyi időköziben, de így is úgy is a valós választói akarat és a helyi viszonyok egyértelműen a Fidesz–KDNP jelöltje mellett szóltak. A Fidesz győzelme nem csak egy mandátum megszerzését jelenti Balmazújvárosban, hanem – a Fidesz pártigazgatójának szavaival élve – az ellenzéki himihumi stratégiák elutasítását is a választók részéről.

