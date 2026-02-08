Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kubatov Gábor: Brüsszelből nagyon kevés szurkolónk van

Kubatov Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 11:02 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 11:03
Háborúellenes GyűlésBrüsszel
Szombaton tartották a szombathelyi Háborúellenes Gyűlést. Kubatov Gábor elmondta, a magyaroknak nincs szüksége háborúra.
Február 7-én is folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata. Ezúttal Szombathely adott otthon a rendezvénynek, ahol ismét összegyűltek azok az emberek, akik kiállnak a béke mellett. Köztük volt Kubatov Gábor is, a Fidesz pártigazgatója elmondta, azért fontosak ezek az események, mert meg kell mutatni a brüsszelieknek, hogy a magyar emberek nem háborúpártiak és békét akarnak. 

Kubatov Gábor: Eszünkben sincs a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinni
Brüsszelből nagyon kevés szurkolónk van. Akik mondjuk mindannyian háborút akarnak. Kevesen vannak, akik el merik mondani a véleményüket, akik el merik mondani, hogy nem akarnak háborút. Itt van talán egy összefogás a csehekkel és a szlovákokkal

– mondta Kubatov Gábor, majd leszögezte, hogy mi nem akarjuk a mi embereink, a mi állampolgáraink pénzét elvinni Ukrajnába. Eszünkben sincs ilyen dolgot csinálni. 

Ez egy nagy meccs meg egy nehéz meccs, meg bátorság kell hozzá és az is egy jó érzés, hogy a miniszterelnöknek bátorságot adunk

– tette hozzá a pártigazgató a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.

