Orbán Viktor: A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát

Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné.

Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás!

- írta a miniszterelnök.