Politico: Zelenszkij mesterterve Magyar Péter, aki nem mond nemet

Nyugat-Európában már titkolni sem próbálják, hogy a Kijev-Brüsszel-Tisza Párt szövetségnek az a célja, hogy Orbán Viktort megbuktassák. Az ő helyére jönne Magyar Péter, aki majd igent mond mindenre, többek közt Ukrajna 2027-es uniós csatlakozására is. A Politico nevű brüsszeli lap vezető anyagban közölte azt az 5 pontos tervet, amelytől azt reméli Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy már jövőre az EU-ban lesznek.
Nem pletyka, nem szóbeszéd és nem is spekuláció! A brüsszeli székhelyű politikai lap, a Politico kerek-perec leírta Zelenszkij 5 pontos tervét, amelynek fő célja, hogy Ukrajna már jövőre az Európai Unió tagja legyen. A lap arról ír, hogy egyelőre ez lehetetlennek tűnik, mert
a magyarok érdekeit képviselő Orbán Viktor ellenzi az ukrán uniós tagságot. Éppen ezért szerintük Magyar Péter hatalomra juttatása a fő cél, ő ugyanis nem fog nemet mondani...
Az első két pontban azt taglalja a brüsszeli lap, hogy fel kell készíteni Ukrajnát a csatlakozásra. Természetesen ennyi idő alatt ez lehetetlen, éppen ezért a második pontban arról értekeznek, hogy egy rugalmas csatlakozást kell biztosítani Ukrajna számára, ami már 2027-ben lehetővé tenné az EU-tagságot, de az uniós jogokhoz csak folyamatosan férnének hozzá - írja a Ripost.
A következő 3 pont sokkal érdekesebb, nyílt őszinteséggel beszélnek arról, hogy Orbán Viktor helyett Magyar Péterre van szükségük, aki nem fog merni nemet mondani!
A külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég a mai Igazság órájában. A miniszter elmondta:
Teljesen egyértelmű, hogy van egy Brüsszel–Kijev-koalíció, amely kormányváltást akar elérni Magyarországon. A Brüsszel–Kijev-koalíció jelöltje Magyarországon a Tisza Párt, hiszen pontosan tudják, hogy a brüsszeli és kijevi célokat Magyarország abban az esetben elégítené ki, hogyha a Tisza Párt alakíthatna kormányt. Mindaddig, amíg egy szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, addig sem Brüsszel, sem Kijev nem számíthat arra, hogy az akaratukat Magyarországon érvényesíteni tudják
– emelte ki Szijjártó Péter.
A miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt hangsúlyozza, hogy tudni kell nemet mondani.
Erre csak mi vagyunk képesek!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.