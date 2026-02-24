Kemény válaszlépések a kormánytól az ukrán zsarolásra

Mint ahogy arról korábban, példátlan zsarolással kell szembenéznie hazánknak, miután az ukrán vezetés úgy döntött, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást. A döntés hátterében az áll, hogy hogy Zelenszkijék káoszt akarnak előidézni Magyarországon, ezzel is elősegítve a Tisza Párt választási győzelmét.

Magyar Péterék ugyanis esküdt tettek, hogy kormányon pénzt és fegyvert adnának Kijevnek, és támogatnák az ukránok uniós csatlakozását. A magyar kormány azonban nem nézi ezt tétlenül: míg a baloldal Ukrajna pártján áll, addig Orbán Viktor és a magyar kormány a magyar érdekeket tartja szem előtt.

Az ukrán vezetés nagyon örülne, ha energiakosz lenne Magyarországon. Számításaik szerint ez kormányváltást okozna, és olyan kormány jönne a Tisza Párt személyében, amely minden óhajukat és parancsokat szó nélkül teljesítené Fotó: Martin Divisek / MTI

Orbán Viktor is fontos szerepet szánt a hétfői parlamenti beszédében az ukrán zsarolásnak, és az arra tett magyar válaszlépéseknek. A miniszterelnök elmondta:

Brüsszel a tagállam Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt!

A miniszterelnök elmondta azt is: a kormány az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárította. A stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosították.

Most mindenki láthatja, átélheti a valóságban, mit is jelent a leválás az orosz energiáról: az veszélyhelyzetet idézne elő, és anyagilag magyar családok százezreit tenné tönkre. Az ezer forintos benzinár és a többszörösére nőtt háztartási rezsiszámla a családok számára egyértelműen kifizethetetlen lenne

- mondta, majd megjegyezte: a nagy nyugati energiacégek, mint a Shell ezen jól keresnének, de a magyarok megszenvednék. A kormány márpedig nem az energiacégek vagy a Shell, hanem az emberek oldalán áll - hangsúlyozta Orbán Viktor, ismertetve, hogy hétfő reggel a nyugati és az orosz olaj közötti árkülönbözet hordónként 13 dollár volt - írja a Ripost.

Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés orosz energia nélkül is fenntartható, "vagy szamár vagy hazudik"

- jelentette ki Orbán Viktor. A kormány válaszlépéseiről szólva elmondta:

Szlovákiával egyeztetve leállították az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányokat.

Ezen túl a kormány megvétózta az Ukrajnának korábban Magyarország részvétele nélkül, bennünket nem terhelő módon megítélt 90 milliárd euró folyósítását.

Továbbá a kormány hétfőn megvétózta az elfogadás előtt álló 20. háborús szankció csomagot is. Kiemelte: