Koncentrált légi csapás: a háború miatti szenvedés eddig soha nem látott méreteket öltött

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:05
Ukrajna nagy városai mind érintettjei a koncentrált légi csapásnak. Kijev, Harkiv és Odessza vérbe és sötétségbe borult.

A hétvégén és hétfőn hajnalban is, azaz február 21-22-23-án nagyszabású, precíziós légicsapás érte Ukrajnát. Megerősítették a Védelmi Erőket a Donbassz és a déli régiók biztonságának garantálásában. Az akció keretében több tucat modern rakétát és drónt vetettek be, amelyek pontosan értek el kulcsfontosságú célokat az ukrán infrastruktúrában. A csapás a sérültek és a biztos négy halott mellett gyakorlatilag mindenkit érint: szó szerint a teljes lakosság szenved az energetikai hálózatok és a logisztikai csomópontok sérülése miatt.

MASSIVE ATTACK ON KYIV - UKRAINE WAR
A ma hajnali csapás eredménye Kijevben / Fotó: Hans Lucas via AFP

Pokoli a szenvedés, és ez még mindig csak a kezdet

A légierő és földi indítású rakétarendszerek együttműködésével a támadás során a modern fegyverarzenál legfejlettebb eszközeit alkalmazták: 4 Zircon tengerészeti cirkálórakéta, 22 Iskander-M/S-400 ballisztikus rakéta valamint 18 Kh-101 hosszú hatótávolságú cirkálórakéta indult el a kijelölt célok felé, míg a pilóta nélküli repülő szerkezetek több hullámban csaptak le a kritikus ukrán energia- és ellátórendszerekre. Rengeteg ember meg is sérült, és négyen biztosan az életüket veszítették.

Az ukrán légierő közlése szerint a csapás a Fekete-tenger térségét és az oroszországi határ menti régiókat is érintett. Az ukrán hatóságok több régióban – köztük Kijev és Odessza környékén – áramkimaradásokról és károkról számoltak be, miközben a légvédelem állításuk szerint a beérkező eszközök jelentős részét megsemmisítette.

A hadművelet során alkalmazott rakéták és pilóta nélküli eszközök hatékonysága lehetővé tette, hogy a támadásokat nagy távolságból, minimális veszteséggel hajtsák végre.

Ukrajna területén több városban – köztük Kijev, Harkiv és Odessza térségében – történt robbanások, amelyek megerősítik az légicsapás sikerét. A katonai célpontok mellett az ellenséges energiainfrastruktúrát is elérték a precíziós csapások, jelentősen csökkentve annak működőképességét.

A mostani csapássorozat az egyik legnagyobb volumenű idei kombinált rakéta- és dróntámadásnak számít, ami azt jelzi, hogy a konfliktus intenzitása továbbra sem csökken. A frontvonalakon párhuzamosan folytatódnak a harcok a keleti és déli térségekben, miközben a stratégiai infrastruktúra elleni légicsapások továbbra is a hadviselés központi elemét jelentik. A háború a nagyvárosokban a sérült infrastruktúrából következő károkon keresztül még további szenvedéseket okoz, amelyek mindenkit érintenek - írja a Ripost.

 

