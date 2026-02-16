Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Lebőgött a NATO – fél nap alatt alázták meg a csapataikat

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:19
UkrajnaNATOháború
Kínosan szerepeltek a NATO páncélozott járművei. Az ukrán katonák az álcázás nélküli járműveket drónokkal támadták meg. Mi lesz, ha rájuk kell bíznunk magunkat?

A NATO látványosan lebőgött egy észtországi katonai gyakorlat során; az ukrán katonák mindössze fél nap alatt a földdel tették egyenlővé a NATO-csapatokat, köztük 17 páncélozott járművet.

February,18,,2024.,Ukraine.,Donbass.,Zaporizhia,Region.,Mobilized,Servicemen,Of
Ukrajnai háború Fotó: Sergey Nikonov / AFP

„Nagy bajban vagyunk” – kínosan szerepeltek a NATO-csapatok

A gyakorlat egyik résztvevője a Wall Street Journalnak írta le, hogyan történt. A NATO-csapatok álcázás nélkül bolyongtak, csak a sátraikat és a járműveiket parkolták le. Az ukránok ki is használták ezt; drónjaik gyorsan megtalálták a járműveket és az egységeket, megtámadták azokat.

A gyakorlaton körülbelül 16 000 katona vett részt Észtországból és más NATO-partnerországokból, akik országszerte közös műveleti forgatókönyvekben gyakoroltak. Egy NATO-zászlóalj jellemzően 600-1000 katonából áll.

A jelentés szerint a NATO-csapatok nem reagáltak az ukrán drónokra.

Nagyon könnyen megtaláltuk a járműveket és a gépesített egységeket, dróntámadásokkal gyorsan fel tudtuk számolni őket

– mondta Aivar Hanniotti, aki az ukrán csapatok egy részét vezette a gyakorlat során. Hanniotti észt drónszakértő, akit leginkább pilóta nélküli légi rendszerek koordinátoraként ismert.

Körülbelül 30 drónt vetettek be egy nagyjából 10 négyzetkilométeres területen. A Wall Street Journal szerint az ukrajnai frontvonalakon észlelhető dróntámadások mértéke átlagosan ennek a számnak körülbelül kétszerese - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
