Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Éjjel érte támadás Ukrajnát, egy ember meghalt, négy gyerek megsérült

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 13:31
UkrajnaKijev
Kiterjedt támadás érte az ukrán energiaszektort. A bombázásnak civil áldozatai is vannak, négy gyerek súlyosan megsérült.

Összesen tizenöt ember sérült meg az orosz támadás során, köztük négy gyerek. A kijevi területet ért támadásban még jobban meggyengült az ukrán infrastruktúra. 

Consequences of Russian attack in Kyiv region, orosz-ukrán háború
Fotó: NurPhoto via AFP

Az oroszok 50 ballisztikus rakétát és 297 drónt vetettek be az éjszaka folyamán a kijevi területen. A többségüket visszaverték az ukrán erők, de a károk jelentősek.

Az elsődleges célpont az energiaszektor volt, de lakóépületeket és vasúti létesítményeket is megtámadtak. Az ilyen támadások szinte mindennapossá váltak, a most már -10 Celsius fokos időjárásban, immár több millió ukrán maradt fűtés és víz nélkül. 

A támadásban, 15 ember sérült meg, köztük négy gyerek, egy ember pedig meghalt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu