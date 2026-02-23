Éjjel érte támadás Ukrajnát, egy ember meghalt, négy gyerek megsérült

Összesen tizenöt ember sérült meg az orosz támadás során, köztük négy gyerek. A kijevi területet ért támadásban még jobban meggyengült az ukrán infrastruktúra.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az oroszok 50 ballisztikus rakétát és 297 drónt vetettek be az éjszaka folyamán a kijevi területen. A többségüket visszaverték az ukrán erők, de a károk jelentősek.

Az elsődleges célpont az energiaszektor volt, de lakóépületeket és vasúti létesítményeket is megtámadtak. Az ilyen támadások szinte mindennapossá váltak, a most már -10 Celsius fokos időjárásban, immár több millió ukrán maradt fűtés és víz nélkül.

A támadásban, 15 ember sérült meg, köztük négy gyerek, egy ember pedig meghalt.