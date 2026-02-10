Brüsszel meg akarja csapolni a magyar pénztárcákat: évi félmilliós plusz teher jöhet minden családnak

Súlyos következményekkel járhat Brüsszel orosz energiára vonatkozó tilalmi terve – erről beszélt a TV2 Mokka műsorában Hortay Olivér, a Századvég energiaüzletágának igazgatója. A szakértő a Századvég friss, egész Európára kiterjedő kutatására hivatkozva hangsúlyozta: az európai polgárok relatív többsége ellenzi az orosz energiahordozók teljes kitiltását. A Tisza nálunk mégis azt tervezi, hogy kivezetné az orosz energiát. Ezen nincs mit csodálkozni Magyar Péter imád megfelelni Brüsszel elvárásainak.

Magyar Péter akkor boldog, ha kiszolgálhatja brüsszeli gazdáját / Fotó: AFP

Brüsszelnek a magyarok pénzére fáj a foga

Hortay Olivér szerint a tervezet már az elfogadás módja miatt is komoly kérdéseket vet fel.

Az Európai Bizottság eredetileg szankciós intézkedésként akarta keresztülvinni a javaslatot, amihez egyhangú tagállami támogatás kellett volna. Miután kiderült, hogy ez nem lesz meg, a csomagot kereskedelempolitikai lépésként terjesztették elő, amihez már minősített többség is elegendő volt. Így Magyarország és Szlovákia ellenkezése ellenére is továbbhaladhatott a folyamat.

A szakértő szerint ez súlyosan sérti a tagállamok energia-szuverenitását.

Minden országnak joga van saját maga dönteni arról, milyen energiamixet alkalmaz, és kitől vásárol energiahordozókat. Ha Brüsszel előírja, honnan lehet és honnan nem lehet beszerezni az energiát, az alapvető szuverenitási kérdéseket vet fel.

Gazdasági oldalról a következmények még drámaibbak lehetnek. Hortay Olivér figyelmeztet:

Magyarország energiaellátásának kulcseleme az orosz olaj és gáz. Ha ez a forrás kiesne, az a rezsicsökkentési rendszer fenntarthatóságát veszélyeztetné. A Századvég becslése szerint ez a háztartások számára 1,3–1,5-szeres tarifanövekedést jelentene.

Azaz egy átlagos magyar család évente mintegy 510 ezer forinttal fizetne többet villanyra és gázra.

Az üzemanyagárak is elszállhatnak. A számítások szerint az új egyensúlyi árszint a benzin esetében literenként 1026 forint, a gázolajnál 1051 forint körül alakulna. Ez azt jelentené, hogy a kutakon tartósan 1000 forint feletti árakkal szembesülnének az autósok.