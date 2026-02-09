Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kitálalt az ukrán elemző: Magyar Péter akár fegyverrel is kész segíteni Ukrajnát

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 14:16
Magyar PéterTisza PártBrüsszel
Kijev örülne, ha Magyar Péter nyerne a választásokon. Tudják: ő támogatná a harcok folytatását, akár fegyverrel is.

A Tisza Párt minden tekintetben Brüsszel kívánságait teljesítené. Erre ráerősít az is, hogy az ukránok kifejezetten örülnének Magyar Péter kormányra kerülésének, hiszen ő támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Erről beszélt a Souspilnist Foundation egyik ukrán elemzője, aki azt is megerősítette, hogy Magyar fegyverekkel is segítené Ukrajnát.

Magyar Péter támogatná Ukrajna EU csatlakozását és a fegyverek szállítását
 Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását és a fegyverszállításokat Fotó: MATE KRISZTIAN / mw archiv

"Magyar Péter Ukrajna támogatása mellett is kiáll: azt mondja, Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is"

A Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben már megszavazták korábban a fegyverszállításokat. Ahogy ebben a kérdésben is, továbbra is az Európai Néppárt valamint Brüsszel kéréseit akarják teljesíteni. Ezt egy ukrán elemző is megerősítette egy videóban, aki szerint Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Az elemző azt mondta, hogy az EU- és ukrán politikát illetően kedvezőbbnek tartanák, ha a Tisza Párt Magyarországon kormányra kerülne.

Ki kell mondani, hogy Magyar Péter olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Természetesen nem Európa-ellenes beállítottságú, vagyis azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet. Vagyis az egész retorika alapvetően Európa-párti. Ugyanígy kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja, hogy Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is

– idézi Szerhij Stukanov elemzőt a Ripost.

 

