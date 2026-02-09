Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Kamuprogram ide vagy oda, Manfred Weber és a Tisza párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 17:01
magyar péterorbán viktor
Összenő, ami összetartozik.

Orbán Viktor egy újabb videóval emlékeztetett: Magyar Péter mindenben támogatja Brüsszelt, így azt is, hogy magyar katonákat küldjenek a háborúba.

"Összenő, ami összetartozik. Kamuprogram ide vagy oda, Manfred Weber és a Tisza párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story. Mindenben kiszolgálják Brüsszelt!" - írta posztja mellé a miniszterelnök.

