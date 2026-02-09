Orbán Viktor egy újabb videóval emlékeztetett: Magyar Péter mindenben támogatja Brüsszelt, így azt is, hogy magyar katonákat küldjenek a háborúba.

"Összenő, ami összetartozik. Kamuprogram ide vagy oda, Manfred Weber és a Tisza párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story. Mindenben kiszolgálják Brüsszelt!" - írta posztja mellé a miniszterelnök.