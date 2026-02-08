Kökény Dani: A hangulat- és gyűlöletkeltés nem szül békét

Kökény Danit 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves gimnazista tíz héten át, tizenöt felejthetetlen átalakulással bizonyította tehetségét, melynek gyümölcseként megnyerte a fődíjat, vele pedig „az év legsokoldalúbb előadója” címet. Dani ma is mindössze húszéves, ám munkáját már Fonogram-díjjal és a Szenes Iván-díjjal is elismerték. A Zebra DPK legfiatalabb alapítójaként pedig komoly véleménye van arról, ami a hétköznapokban körülvesz minket.
Az énekest a világban látható negatív történések és folyamatok nem hagyták érintetlenül, úgy érezte, muszáj megszólalnia: „Nem vagyok az a típus, aki folyamatosan megnyilvánul közéleti kérdésekben, szeretem nyugodtan és csendben élni a hétköznapjaimat. Ennek ellenére látok, hallok és tapasztalok” – jegyezte meg. Úgy fogalmazott, kifejezetten elszomorítja, amikor szakmailag általa tisztelt művészek is a hangulatkeltés irányába sodródnak.
Szomorú, hogy általam szakmailag tisztelt művészek felülnek a hangulatkeltés hullámára, és így fejtik ki a véleményüket egyes dolgokról, sokszor igazi tartalom nélkül”
– mondta, majd hozzátette, a hétköznapi zajból érdemes lenne inkább a lényeget kiszűrni, nem pedig a lényegtelen hangoskodásra figyelni.
Alkotóként természetesnek tartja, hogy mindaz, ami körülötte történik, hatással van rá. „Egy előadó, dalszerző abból merít, amit lát, hall és érzékel. Én is így teszek. Viszont mostanában nem jó látni azt, ami történik” – fogalmazott. A jelenlegi eseményeket figyelve kifejezetten aggódónak érzi magát: „Követve a zajló eseményeket, aggállyal tölt el, hogy milyen irányba sodródunk. Ha valaki nem becsukott szemmel éli a mindennapjait, akkor láthatja, hogy vékony jég, amin járunk. Ezen a jégen pedig megfontoltan kell lépkedni.”
Különösen érzékenyen érinti a szomszédságunkban zajló háború, amelyről úgy érzi, sokan már nem a valós súlyának megfelelően gondolkodnak:
Én néha azt érzem, hogy sokan fel sem fogják, mit is jelent a szomszédságunkban lévő háború. Azzal, hogy a konfliktus ilyen hosszan elhúzódik, sokaknak ez a háború csak egy felszínes kérdés lett
– jegyezte meg. Mint mondta, különösen aggasztó számára, hogy a fiatalok egy része miként viszonyul mindehhez: „A fiatalok egy része már-már reality shownak fogja fel és várva a végét szurkolnak ide vagy oda. És sokszor hangulatra ülve és nem valós információkra támaszkodva teszik ezt”– fejtette ki.
Kökény Dani szerint azonban a hangulatkeltés és a gyűlölet nem vezethet megoldáshoz: „A hangulat- és gyűlöletkeltés nem szül békét. Pedig csak is egyetlen dolog a fontos, hogy a békére való törekvés legyen a központban” – hangsúlyozta. Arra kérte az embereket, hogy legalább egy pillanatra próbáljanak meg belehelyezkedni azok helyzetébe, akik közvetlenül elszenvedik a konfliktust: „Csak egyetlen percre gondolkodjunk el azon, hogy ártatlan, a hétköznapjaikat korábban nyugalomban és a normalitások mentén élő emberek min is mennek keresztül a közvetlen szomszédságunkban. Gondoljunk arra, hogy mennyi fájdalmat élhetnek át és hány lelket törnek meg ezek a förtelmes történések” – magyarázta.
Végül személyes hitéről és felelősségéről is beszélt: „Mélyen hívő és egész egyszerűen normálisan gondolkodó emberként amellett állok ki, hogy ne kerülhessenek ilyet helyzetbe a szeretteim és magam sem. Van lehetőség erre, csak célozzuk meg a helyes irányt” – zárta gondolatait Kökény Dani, amik egybecsengenek a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés fő üzenetével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.