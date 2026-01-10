Kövér László a Fidesz-kongresszuson: Ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk!

Kövér László szólalt fel először a Fidesz-kongresszuson január 10-én.

Kövér László a januári Fidesz-kongresszuson

Kövér László azzal kezdte a beszédét: "Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, melyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor. Ahhoz pedig, hogy ez ne következzen be, a Fidesz-KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély."

Kiemelte: kérdés, tisztában vagyunk-e azzal, mekkora a tét.

A tét a minden. Szó szerint és nagybetűvel írva. Ha nem vigyázunk, rosszul választunk, mindent elveszíthetünk.

"Elveszíthetjük, amit anyagi értelemben az elmúlt 4, 16, vagy a rendszerváltoztatás óta eltelt 36 esztendő alatt elértünk. A rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékállóságát, világbajnok családtámogatási rendszert, magyar vállalkozások és gazdák támogatását, a munka biztonságát, a multinacionális tőke bevonását a közteherviselésbe."

Arról is beszélt: pontosan ismerjük a baloldal, a Tisza Párt 600 oldalas megszorító tervét, még akkor is, ha tagadják, mit terveznének.

Kövér így folytatta: elveszíthetjük a szuverenitásunkat is, ha rosszul döntünk a választásokkor. "A hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja alárendelt tartományokká degradálni az EU elvben egyenrangú és független tagállamait."

A politikus arról is beszélt: az ő generációja békében élt, azonban kérdés, hogy a gyermekeink is ezt tapasztalják-e majd meg, vagy pedig háborúban kell felnőniük.

Logikus a kérdés, egy akkora ország, mint a miénk, győzhet-e az ellene folyó hibrid háborúban, hogy ne váljon Ukrajnához hasonlóan áldozatává egy olyan proxiháborúnak, amit valódi pusztítófegyverekkel vívnak. Történelmünk, főleg a második fele másról szem szól, mint a hitünk, nyelvünk, kultúránk, szuverenitásunk védelméért folytatott küzdelmeikről. Kövér László válasza: igen!

Azok akarunk maradni, amik vagyunk!

- emelte ki, hozzátéve: az igazság és a jog mellettünk áll.

