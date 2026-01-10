Szijjártó Péter a Fidesz-kongresszuson: Brüsszelben a józan ész elveszett!

Szijjártó Péter azzal kezdte beszédét a Fidesz-kongresszuson, hogy nagyszerű érzés Magyarország külügyminiszterének lenni, és egy ilyen nagy történelemmel rendelkező országot képviselni. Sajnos azonban néha Brüsszellel kell csatározni. "Brüsszelben ugyanis a józanész teljes egészében elveszett" - jelentette ki a politikus.

Szijjártó Péter a januári Fidesz-kongresszuson

Fotó: youtube

"Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus" - folytatta.

Beszámolt arról: Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, katonákat küld Ukrajnába. Azaz Európa atomhatalmai elkezdték vívni a háborút.

A céljuk, hogy egész Európát borítsa be a háború lángja!

Kiemelte: a brüsszeli háborús politika ránk jelenti a legnagyobb veszélyt. Mi vagyunk a legközelebb, ráadásul az ukrán állami politika magyar ellenes. A brüsszeli-kijevi háborús tervnek jelenleg egyetlen akadálya van: Orbán Viktor kormánya. Épp ezért mozgat meg minden követ Brüsszel és Kijev, hogy ezt az akadályt megszüntessék. Bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Itt lehet élőben követni a Fidesz-kongresszust: