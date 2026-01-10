Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Gál Kinga a Fidesz-kongresszuson: "Nem tudnak minket megállítani. Kimondjuk az igazságot!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 14:39 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 14:40
Gál KingaBrüsszel
Gál Kinga arról beszélt, hogy a patrióta erők megerősödése egész Európában megállíthatatlanná vált, és egyre többen kérdőjelezik meg a brüsszeli döntéshozók politikáját.

A Fidesz Európai parlamenti képviselője, Gál Kinga arról beszélt a mai napon megrendezett Fidesz-kongresszuson, hogy meg kell akadályozni a brüsszeliek teljes meghülyülését

Fotó: YouTube

Gál Kinga beszámolt róla, hogy másfél éve alakult meg az Európai Parlament patrióta frankciója, amelynek köszönhetően a szavazó fülkéknél már nem tudják megállítani a jobboldali kormányok megalakulását.

Nem tudnak minket megállítani. Kimondjuk az igazságot!

– mondta Gál Kinga az európai patrióták elnöke, majd hozzátette, hogy a patrióták rámutatnak arra, hogy a brüsszeliek miként sodorják veszélybe az európaiakat és miként élnek vissza a jogaikkal.

Európa vezetése az igazságszolgáltatást is politikai fegyverként használja, ezért a választóik csalódottak

– hívta fel a figyelmet, majd arról is beszélt, hogy Ursula Von Der Leyenék az ígéreteik ellenére nem a békét, hanem a háborúpárti politikát folytatnak. Ráadásul a migrénsokat is beengedték.

Gál Kinga kijelentette, hogy mindebből a Fidesz kimaradt, ezért az egy biztos ponttá vált.

"A nyugatiak elbuktak! Ezért csak a Fidesz az egyetlen jó választás, az a párt amely biztonságot tud adni! Ne Brüsszel mondja meg hogyan éljünk!" – fogalmazott.

Emiatt Brüsszelben azt akarják, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, mert tudják, hogy Magyar Péterék végrehajtanák a parancsaikat. Ezért sorsdöntő választás elé nézünk idén.

106 jelöltünk mögött ott áll, nemcsak itthon, de egész Európában az összes patrióta!

– bíztatta támogatásáról a jelölteket. 

Itt lehet élőben követni a Fidesz-kongresszust:

 

