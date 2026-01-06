Orbán Viktor: erősek vagyunk

Orbán Viktor a Fidesz Budapest jelöltállítási gyűlésén: erősek vagyunk, sok hívünk, önkéntesünk, elszánt támogatónk van számos vidéki településen, de valahogy úgy szoktak beszélni a Fidesz és Budapest kapcsolatáról, mint amelynek a súlya, jelentősége az elmarad a Fidesz vidéki támogatottságától.

Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ez nem igaz.

A helyzet az úgy áll, hogy ti a budapesti Fidesz vagytok, a Fidesz-KDNP nagy közösségének legerősebb hadteste. Ti vagytok a Fideszen belül a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag, sok száz. És ha a kihívónkra nézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy az egy 26 írd és mondd 26 tagot számláló párt, ez áll velünk szemben. A különbség nem is lehetne nagyobb.

Szóval az a helyzet, hogy nincs Fidesz-kormányzás, nincs Fidesz-KDNP parlamenti többség, végképp nincs kétharmad, erős budapesti Fidesz nélkül.

Mi ismerjük ezt a várost, tudjuk, hogy nehéz kiérdemelni az itt lakók bizalmát és begyűjteni a szavazataikat, hiszen Budapest egy olyan város, amelyet független, szabad és önbizalommal teli polgárok lakják