Most érkezett a hír: az ősz győztese a Fidesz

A Magyar Társadalomkutató december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat: a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja, valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont a kormánypártok előnye.

A Fidesz lett az ősz győztese / Fotó: Magyar Társadalomkutató

A Fidesz az ősz győztese

A Tisza Párt támogatottsága decemberben 38 százalékon állt. A politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet. A párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben.

A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. Egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna.