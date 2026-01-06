Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy egyetlen könnycseppet sem fog hullajtani soha egy narkó-állam bukása miatt.
Minden narkó-állam bukása örömhír
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.