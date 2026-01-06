Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy egyetlen könnycseppet sem fog hullajtani soha egy narkó-állam bukása miatt.

Orbán Viktor

Fotó: Facebook

Minden narkó-állam bukása örömhír

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.