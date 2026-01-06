Orbán Viktor: Ha bevallanák, hogy mire készülnek, elveszítenék a választást

A miniszterelnök korábban már megosztott egy rövidke videót a Facebook-oldalán a hétfői eseményről, amelyben arról volt szó, hogy egyre többen vannak a béke oldalán.
Friss videójában pedig az a részlet van kiemelve, amelyben arról beszél, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikája tönkre tenné az országot, ezért sem hajlandóak róla beszélni.
Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor az egy kacsa. Ezzel barátkozzanak meg
- mondja a videóban Orbán, majd az is elhangzik:
Ha bevallanák, hogy mire készülnek, elveszítenék a választást. Ezt nem mi találtuk ki, ők mondták, meg lehet nézni.
