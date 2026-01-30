Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: 10 éve is Dankót hallgattam

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 16:47
Orbán Viktor rendszeresen hallgatja a Dankó Rádiót.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy rendszeresen hallgatja a Dankó Rádiót – régen is így tett és a jövőben is ez a terve.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni. 😎

– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.

