Orbán Viktor: 10 éve is Dankót hallgattam

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy rendszeresen hallgatja a Dankó Rádiót – régen is így tett és a jövőben is ez a terve.
10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni.
– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.