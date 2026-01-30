Orbán Viktor: 10 éve is Dankót hallgattam

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy rendszeresen hallgatja a Dankó Rádiót – régen is így tett és a jövőben is ez a terve.

Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni.

– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.