Hoppá! Újabb Orbán-firkás pulcsi van kilátásban? – videó

A miniszerelnök a bejelentés óta már megosztott másik videót is, amelyből az derült ki, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen bekéretést, most pedig egy újabb kulisszák mögötti videóval jelentkezett. A rövid felvételből pedig kiderült, hogy a kormányfő - csakúgy, mint korábban Rónai Egonnál - most sem bírta ki firkálás nélkül.

Mi van a papíron??

- írta Orbán Viktor a videóhoz. A rajzot elnézve pedig akár még egy új Orbán-firkás pulcsira is van kilátás...

