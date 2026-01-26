Hoppá! Újabb Orbán-firkás pulcsi van kilátásban? – videó

Ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
A miniszerelnök a bejelentés óta már megosztott másik videót is, amelyből az derült ki, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen bekéretést, most pedig egy újabb kulisszák mögötti videóval jelentkezett. A rövid felvételből pedig kiderült, hogy a kormányfő - csakúgy, mint korábban Rónai Egonnál - most sem bírta ki firkálás nélkül.
Mi van a papíron??
- írta Orbán Viktor a videóhoz. A rajzot elnézve pedig akár még egy új Orbán-firkás pulcsira is van kilátás...
