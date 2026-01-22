Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke "azt próbálta megmagyarázni a szektának, hogy miért nem vesznek részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson".

Ugyanis aki nem tudná, a tiszások gyáván megfutamodnak a mai parlamenti szavazástól, és a maguk furcsa módján az európai bizottság elnöke mellé állnak a gazdákkal szemben. Pedig csak be kellene menni szavazni

- vélekedett a frakcióvezető.

Na, ezt próbálta elmesélni a világnak úgy, hogy neki jó legyen, de sajnos megint hazudott, és csak a valódi okokról nem beszélt

- tette hozzá.

Rég hallottam már annyira szánalmas dumát, mint amit a mentelmi jogával zsarolt Magyar Péter előadott, pedig csak annyi lenne a dolga, hogy a gazdák mellé álljon

- írta Kocsis Máté.. "Igaz, minap annyira megalázták, amikor szembesítették a kétszínűségével, hogy nyilván nagyon haragszik rájuk" - mondta.

Szóval az európai bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegeti az interneten. Ilyen egy virtigli, besz@ri brüsszeli báb

- minősítette Magyar Pétert a frakcióvezető.

"Mindenki elmondhatja majd a véleményét róla április 12-én, már csak 80 nap!"

- zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Kocsis Máté: Lenyűgöző az a hablatyolás, amit Magyar Péter művelt ma reggel