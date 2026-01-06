Orbán Viktor megmutatta: így fogadta őt Szentkirályi Alexandra

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ma a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén járt, ahol Szentkirályi Alexandra fogadta őt az érkezésekor – erről osztott meg most egy videót a kormányfő.

Orbán Viktor / Fotó: mw

Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.