Orbán Viktor: A budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor képeket tett közzé a közösségi oldalán a Fidesz budapesti jelöltállító gyűléséről, ahol ő is ott volt személyesen, és beszédet is mondott.
A budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető poszthoz.
