Hankó Balázs: Az ukrajnai háború kitörése óta minden európai országban csökken a születések száma

Az ukrajnai háború kitörése óta minden európai országban csökken a születések száma. Hazánkban 2025-ben az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek született, 7,1%-kal kevesebb, mint 2024-ben. A magyarok és a magyar kormány háború ellenes és a magyar családok biztonságát szolgáló családbarát támogatásainak eredményét mutatja, hogy a háborúhoz földrajzilag közelebb levő V4 és balti országokban a magyarnál nagyobb mértékű, 9% körüli csökkenést mértek, és a tavalyi évre számolt 1,31 es termékenységi arányszámmal ezen országok közül Magyarországon a legmagasabb a gyermekvállalás.

Míg az Európai Unióban minden negyedik születés esetében az anya migrációs hátterű, addig mi magyarok többször is megerősítettük, hogy Magyarországot, magyar országnak akarjuk megtartani. Ezért fontos, hogy az előbb említett 1.31-es termékenységi arányszám az EU migrációmentes, azaz őshonos édesanyák alapján számolt termékenységi arányszámának átlagánál – ami 1,27 volt –, még a háborús fenyegetettség miatti visszaesés ellenére is magasabb.

A születésszám csökkenésében meghatározó szerepet játszik a baloldali ideológiák által vezérelt Bokros csomag, amely bő 30 évvel ezelőtt megvonta a családtámogatásokat és ennek eredményeként akkor visszazuhant a gyermekvállalás, ezért most nem kevesebb mint 344 ezer szülőképes korú édesanya hiányzik.

Fontos tudnunk, hogy a 2010 óta megvalósult családbarát fordulat következtében legalább 200 ezerrel több gyermek született, mintha a 2010-es szinten maradt volna a gyermekvállalás.

Biztató, hogy azt látjuk, hogy a 2025 nyarától elérhető kibővített családtámogatások, mint a családi adókedvezmény megduplázása, vagy az édesanyák esetében jelentősen bővülő szja mentesség az anyagi biztonság mellett a családalapításban is éreztetik kedvező hatásukat, hiszen 2025 utolsó harmadában 13,4 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, ami azért fontos, mert házasság a gyermekvállalás „előszobája”, emellett egyre több várandóst is regisztrálnak, így ez trendfordulót vetít elő a 2026-os évre