Brüsszellel karöltve támadja a magyar kutatókat az ellenzéki szervezet

A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs élesen bírálta az Akadémiai Dolgozók Fórumát (ADF) egy Facebook-posztjában. A miniszter szerint az ADF vezetői ismét kárörömöt éreznek amiatt, hogy az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) szervezete hónapok óta nem állítja ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóintézetek számára szükséges technikai azonosítókat (PIC-számokat).

Fotó: Lakatos Péter

Ezek az azonosítók nélkülözhetetlenek az EU-s kutatási pályázatok – például a Horizont Európa program – benyújtásához és kezeléséhez.

Hankó Balázs azt írta,

az ADF vezetői hamisan és megtévesztő módon sugallják magukról, hogy akadémikusok lennének, holott tudományos teljesítményük messze elmarad az igazi akadémikusokétól.

A miniszter emlékeztetett, hogy az ADF évek óta aktívan akadályozza a magyar kutatóhálózat megújulását: ellenezte a HUN-REN-törvényt, amely rugalmasabb működési környezetet biztosít, megakadályozta a kutatóintézetek ingatlanjainak helyzetének rendezését, valamint a kutatói béremelést.

A miniszter kiemelte, hogy a HUN-REN vezetése már november eleje óta – tehát több mint két hónapja – intenzív egyeztetést folytat a CVS-sel. Több körben személyesen és írásban részletesen tájékoztatták a bizottsági tisztviselőket a hálózat megújult, egyértelmű jogi struktúrájáról. Szerinte ez egy teljesen sztenderd adminisztratív folyamat lenne, amelyet az Európai Bizottság most politikai eszközként használ a magyar kutatók ellen.

Hankó Balázs szerint az ADF ahelyett, hogy Brüsszelt kérné számon a késlekedésért, inkább a magyar kutatóknak okozott nehézségeken kárörvendezik, ráadásul ismét hamis információkat juttat el a Bizottsághoz – ahogyan állítása szerint korábban is többször tette.

Hozzátette, pénteken – újabb személyes egyeztetést követően – a CVS munkatársai vállalták, hogy egy héten belül döntést hoznak az ügyben.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a minisztérium és ő személyesen is maximális támogatást nyújt a HUN-REN-nek a helyzet minél gyorsabb rendezéséhez. Végül azzal zárta, míg ők a magyar kutatók és a tudomány sikerében érdekeltek, addig „az ADF-nek annál jobb, minél rosszabb a magyar kutatóknak”.