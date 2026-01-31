Az uniós zászló helyett is magyar zászló van már a MATE-n!

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora a pénteki diplomaosztón kijelentette, hogy a magyar egyetemekkel szembeni diszkrimináció, a magyar hallgatók és kutatók jogellenes kizárása az Erasmus+ és a Horizon programokból és az, hogy az Európai Bizottság a megoldás helyett a kifogásokat keresi és időt húz, határozott állásfoglalást igényel, ezért száműzte az Európai uniós zászlót az egyetem területéről! Az egyetem vezetője hangsúlyozta, igazságtalan, hogy a magyar egyetemistákat jogtalanul kizárják az Erasmus+ és Horizon programból. A rektor két magyar és egy egyetemi zászló előtt mondta el ünnepi beszédét, és kiemelte, hogy bár büszkék az európaiságukra, ez így is marad, amíg nem változik ez az igazságtalan helyzet hazánkkal szemben.- írja a HírTV.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora / Fotó: Hírtv

Mint ismert, 2022 év végén zárta ki az Európai Unió Bizottsága a magyar egyetemeket és ezzel a magyar egyetemistákat az Erasmus+ programból és a magyar kutatókat a Horizon programból. Azóta 6 magyar egyetem be is perelte ezt a döntés. A húzódó ügy első tárgyalására ősszel került sor, ahol is a bírók megdöbbentek, amikor egyértelművé vált számukra, hogy

a Bizottság még csak meg sem kérdezte a magyar egyetemeket, a magyar egyetemek rektorait, vagy a hallgatókat a megújult rendszerről és előzetes vizsgálat nélkül hoztak döntést a kizárásról.

Ahogy megdöbbentette őket az is, hogy mindez olyan, más országokban is ismert megoldások miatt, mint a kormányzati szereplők részvétele a fenntartó testületekben, mint ahogy ez az osztrák egyetemek esetében a tagok több, mint felét jelenti, szemben a magyar megoldással, ahol a kormányzati delegáltak aránya alig több, mint 10% volt.

Várható, hogy egyre több egyetem csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, hiszen