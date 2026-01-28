Miért hazudik Magyar Péter jelöltje?

Hankó Balázs legújabb Facebook-posztjában igyekszik felhívni a figyelmét Orbán Anitának, hogy bizony nagyokat lódít. Mint ahogy írta: "Orbán Anita és Tarr Zoltán kottájában csak az szerepel elhúzni a magyar egyetemisták nótáját!"

Így folytatta: "Magyar Péter új jelöltje, Orbán Anita azt állítja, hogy a magyar Kormány otthagyta az Erasmus+ és a Horizont Programot. Vagy tájékozatlan de nagyon, ami a felkészültségét alaposan megkérdőjelezi, vagy szándékosan nem mond igazat.

De miért nem mond igazat?

Mert tudja, hogy az Európai Bizottság jogszerűtlen döntést hozott, ami védhetetlen, diszkriminatív és igazságtalan. És közeleg az ítélet a 6 hős magyar egyetem perében és pontosan tudják, hogy vesztésre állnak. Ezért úgy csúsztat, ahogy az érdekei kívánják. Mert azt is mondja, az első 100 napban majd ők visszaadják.

Vegyük át újra: a Bizottság a megújult egyetemekkel kapcsolatos aggályok miatt mindenféle egyeztetés nélkül kizáratta a megújult magyar egyetemeket az Erasmus+ és Horizont Programokból, azóta hiába mondtak le a politikusok és hiába született olyan törvény ami ezt kezeli, nem hajlandó visszavonni a blokkolást. Háttéralkut már megkötötték a TISZÁ-val erről, és ha az NGO-k jelöltjei beülnek majd a kuratóriumokba és átveszik az egyetemeket, valamint EU-s összeférhetetlenséget állapítanak meg a magyar rektorokkal szemben akkor majd vissza fogják vonni a blokkolást. Látható tehát, hogy az Európai Bizottság szándékosan beavatkozik a választásokba. És már azt is tudjuk, hogy ezért cserébe a TISZÁ-nak az országjelentésekben foglaltakat kell végrehajtani a migráció támogatásával, a családtámogatások elvételével, és a háborúba sodródással. De azt is tudja, hogy ennek fedősztori kell, így el kezdte átírni a történelmet. Ezért szól már úgy, hogy a magyar Kormány hagyta ott ezeket a programokat.

Mindeközben pedig mi történik: Tarr Zoltán lelkesen asszisztál a magyar egyetemisták alapvető oktatási jogainak csorbításához. Tegnap, január 27-én (!!!) a magyar egyetemisták karanténba zárását, gettósítását felszabadítani akaró patrióta javaslatot hevesen meggátolta! A Kulturális Bizottság általi megtárgyalást kezdeményező patrióta javaslat a magyar egyetemisták és kutatók Erasmus+ programba és Horizont Programba azonnali visszavételét követelte! Ezt nem támogatta Tarr Zoltán! Azt nem támogatta, hogy a magyar egyetemisták megkapják jogos jussukat! Kérdés mindezt miért teszi, ugyanazért mint ami a TISZA működésének alapja: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb nekik! És azt sem akarja hogy az igazság kiderüljön, nem akarja, hogy miközben a Bírósági tárgyalás egyértelmű volt a kizárásról szóló döntéssel szemben, erről érdemi politikai vita folyjék. Egyértelmű ők nem a magyar egyetemeket, egyetemistákat képviselik ebben sem, hanem az Európai Bizottság érdekeit képviselik szemben a magyarokkal. Minden nap újabb és újabb bizonyíték erre!"