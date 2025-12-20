Rétvári Bence a Bors betiltásáról: Ott tartunk, mint '89-ben

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, többen kiálltak a Bors mellett, miután Magyar Péter nekiment a lapunknak, miután egy különszámban megjelenítettük pro és kontra érvekkel a programját. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen többen prominens személy is kiállt a Bors mellett, többek között Orbán Balázs és Menczer Tamás is.

Rétvári Bence is kiállt a Bors mellett Fotó: MTI

Hozzájuk pedig most egy újabb politikus csatlakozott. Rétvári Bence egy Facebook-posztot tett ki az ügy kapcsán, emellett csatolta hozzá a Bors különszámáról készült fotókat.

SZAMIZDAT! TERJESZD! Ott tartunk, mint '89-ben. A bukott kommunisták lendületével tiltatja be a neki nem tetsző lapokat Magyar Péter. Nyílt viták helyett erőszak. Brüsszellel és Tisza app-os bírókkal a háta mögött mindenkit letarol, aki vele szembe mer jönni. Titkolja a programját, a jelöltjeinek megtiltja, hogy egy mukkot is szóljanak róla, bezúzatja a lapot, ami megírja a kiszivárgott részleteket!! Lebukott és lejtőre került!! És ezzel a politikai öngóllal tovább löki magát még lejjebb. Magyar Péter az egyetlen politikus a rendszerváltás óta, aki lapokat zúzat be. Az egója annyira elhomályosította a látását, hogy nyílt színen lábon lőtte magát! Ez nem Ukrajna, ez Magyarország, itt ilyet nem lehet csinalni!! MSZMP azaz Magába SZerelmes Magyar Péter

- olvasható Rétvári Bence Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.