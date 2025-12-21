Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett: 80 ezer ember kereste a kisfiút, aki eltűnt a tömegben

Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán.
Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől. Orbán Viktor ennek rendje és módja szerint meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben végül szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.
A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi Háborúellenes Gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette - írja a Mandiner.
Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.
A hozzászólók közül sokan méltatták a miniszterelnök hozzáállását, hangsúlyozva: „egy gyermeknek tett ígéret kötelez”.
