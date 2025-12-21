Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett: 80 ezer ember kereste a kisfiút, aki eltűnt a tömegben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 12:14
Drámai és megható pillanatok az interneten: a miniszterelnök személyesen kért segítséget, hogy megtalálja a fehér inges, kalapos kisfiút, akinek a szegedi tömegben nem tudta aláírni a zászlaját. A DPK közössége azonnal megmozdult, és csodával határos módon előkerült az édesanya.
Bors
A szerző cikkei

Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor rátalált a kisfiúra
Fotó: mw

Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől. Orbán Viktor ennek rendje és módja szerint meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben végül szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.

A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi Háborúellenes Gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette - írja a Mandiner.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

A hozzászólók közül sokan méltatták a miniszterelnök hozzáállását, hangsúlyozva: „egy gyermeknek tett ígéret kötelez”.

