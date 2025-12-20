Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor a szegedi Háborúellenes Gyűlésről: Ez nagy volt!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 20:42
Háborúellenes GyűlésköszönetSzeged
A miniszterelnök elárulta, hogy érezte magát.

Szombaton került sor a Háborúellenes Gyűlésre Szegeden, amely egyben az utolsó is volt idén. Az esemény ennek köszönhetően pedig több meglepetést is tartogatott, ilyen volt például az is, hogy Orbán Viktor nem egy beszédet mondott, hanem kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Köszönöm, hogy eljöttetek! Ez nagy volt!

A miniszterelnök a rendezvényről már több videót is megosztott a közösségi oldalán, most pedig egy újabbal jelentkezett. Ebben köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a Háborúellenes Gyűlésen.

No Fidesz, no party! Köszönöm, hogy eljöttetek! Ez nagy volt!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

