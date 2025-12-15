Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 07:16
Orbán Viktor elárulta, mire készülnek a héten.
"Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik" - jelentette be hétfő reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta: rázós hetünk lesz / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek

- emelte ki a miniszterelnök.

Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni

- tette hozzá.

Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni

- mutatott rá az államfő.

Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja. Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

