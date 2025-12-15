Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

"Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik" - jelentette be hétfő reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek
- emelte ki a miniszterelnök.
Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni
- tette hozzá.
Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni
- mutatott rá az államfő.
Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja. Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!
- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
