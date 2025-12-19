Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor nagy bejelentést tett, Lázár Jánosról van szó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 19:47
Megnyitott a LázárBazár Szegeden!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben Lázár János fontos információkat osztott meg az emberekkel.

Megnyitott a LázárBazár Szegeden! Vegyétek, vigyétek, és támogassátok az Ökumenikus Segélyszervezetet!

– jelentette be Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt a videónál, amit itt lehet megtekinteni:

 

