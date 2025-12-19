Orbán Viktor nagy bejelentést tett, Lázár Jánosról van szó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben Lázár János fontos információkat osztott meg az emberekkel.
Megnyitott a LázárBazár Szegeden! Vegyétek, vigyétek, és támogassátok az Ökumenikus Segélyszervezetet!
– jelentette be Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt a videónál, amit itt lehet megtekinteni:
