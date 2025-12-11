„Sok dudás egy csárdában” – Nagy dologra készül Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben részleteket árult el arról, hogyan jött az, hogy december 20-án Szegeden Lázárinfó lesz vele és Lázár Jánossal – ráadásul Áder János is ott lesz az eseményen.

Mi lesz ebből… Sok dudás egy csárdában. Áder, Lázár, Orbán. December 20., Szeged.

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.