Orbán Viktor különleges videóban mutatta meg, milyen volt Brüsszelben

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelben járt az EU-csúcson, ahol sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt – most pedig egy különleges videót osztott meg.
Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz:
