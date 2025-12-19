Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor különleges videóban mutatta meg, milyen volt Brüsszelben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 19:01
EU-csúcsvideó
Orbán Viktor eddig sosem látott felvételeket osztott meg.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelben járt az EU-csúcson, ahol sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt – most pedig egy különleges videót osztott meg.

Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem! 😎

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz:

 

