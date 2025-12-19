Orbán Viktor: Holnap Szegeden találkozunk!

Nem telnek éppen eseménytelenül a miniszterelnök napjai. Orbán Viktor nemrég Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra: a kormányfő úgy értékelte, Magyarországnak sikerült elhárítania az azonnali háborús veszélyt, azonban a többség nyíltan háborúpárti álláspontot képviselt. A miniszterelnök jelenleg már úton van hazafelé, holnap pedig ismét egy fontos eseményen lesz jelenése.
Irány haza. Holnap Szegeden találkozunk!
- írta a hírcsatornáján a miniszterelnök, a holnapi Háborúellenes Gyűlés előtt, amelyet ezúttal Szegeden fognak megtartani.
