Orbán Viktor: Holnap Szegeden találkozunk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 16:14
Zsúfoltan telnek Orbán Viktor napjai.
Nem telnek éppen eseménytelenül a miniszterelnök napjai. Orbán Viktor nemrég Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra: a kormányfő úgy értékelte, Magyarországnak sikerült elhárítania az azonnali háborús veszélyt, azonban a többség nyíltan háborúpárti álláspontot képviselt. A miniszterelnök jelenleg már úton van hazafelé, holnap pedig ismét egy fontos eseményen lesz jelenése.

Orbán Viktor
Már hazafelé tart Orbán Viktor / Fotó:  AFP

Újabb eseményen vesz részt hamarosan Orbán Viktor

Irány haza. Holnap Szegeden találkozunk!

- írta a hírcsatornáján a miniszterelnök, a holnapi Háborúellenes Gyűlés előtt, amelyet ezúttal Szegeden fognak megtartani.

Már úton van hazafelé Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebbok-oldala

 

 

