Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miért tisztítjuk ki a cipőt? A Mikulás-hagyományok rejtélyes eredete

télapó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 06:53
mikulás ábrázolásMikuláslegenda
A gyerekek kipucolják a cipőket, és kiteszik az ablakba, hogy hozzon bele ajándékot a Télapó. Utánajártunk, a Mikulás történetének, hogy mióta ünnepeljük ezt a jeles napot, és mennyit változtak az elmúlt évszázadokban a Mikulás-hagyományok.
Bors
A szerző cikkei

December 6. igazi ünnepnap a gyerekek között, ugyanis érkezik a Mikulás, aki a jól viselkedő gyerekeknek ajándékot hagy a megtisztított cipőjükben, viszont a rossz gyerekek szenet és virgácsot kapnak tőle. De vajon mióta várjuk a pirosba öltözött, fehér szakállú varázslatos alakot és mióta rettegünk a krampuszoktól? Te ismered a  Mikulás történetét, tudod miből alakult ki a legendás ünnep, és miért várjuk a Télapót ezen a napon, ki volt valójában a szent, akiről mintázták? A Fanny magazin az izgalmas Mikulás-hagyományok nyomába eredt. 

  • A 3. században született Szent Miklósról mintázták a Mikulás figuráját, kultusza széles körben a 10-12. században terjedt el Európában.
  • A Mikulás otthona Lappföldön, Rovaniemi városban található. 
  • Magyarországon az 1950-es években kezdték el orosz mintára Télapónak nevezni. A 17-18. században még félelmetes alak volt, később alakult át a piros ruhás, kedves figurává. 
  • A Mikulás ajándékainak eredete, a cipőpucolás hagyománya.
A Mikulás története sok gyerek kedvence
Te 100%-ban ismered a Mikulás történetét, a különleges nap kialakulásának folyamatát? Cikkünkben utána jártunk a Mikulás-hagyományok eredetének. 
Fotó: Yuganov Konstantin

A Mikulás története nyomában

Szent Miklós legendája, a Mikulás-hagyományok kiindulópontja

Ma már nem is gondolunk bele, milyen régre nyúlik vissza a Mikulás eredete: Szent Miklós a 3. században született, és Kr. u. 343. december 6-án halt meg. A korabeli legendák szerint titokban segítette a rászorulókat. A legismertebb történet szerint Szent Miklós három erszényt dobott be titokban egy elszegényedett apa ablakán. Bár akkoriban még nem léteztek kémények, a későbbi népmesék és 19. századi illusztrációk összekapcsolták a karácsonyi kandallót a titkos adakozással. Innen ered a kéményen érkező Mikulás mai képe. 

Az éjszakai adakozás legendája évszázadokig fennmaradt a korabeli köztudatban, ráadásul a középkori hagyományokban is az éjszaka volt a varázslat ideje, így ennek is köszönhető, hogy a mai gyerekek számára a december 5-i éjszaka még mindig őrzi a varázst. A Mikulás-kultusz a 10-12. században terjedt el széles körben Európában, és alakja évszázadokon át része maradt a kontinens hagyományainak. A ma ismert, mosolygós, nagyszakállú figura azonban csak jóval később, a 19. században kezdett egységesen formát ölteni. Nevelési hagyományok is kötődtek az ünnephez: a jó gyerekek apró ajándékokat kaptak, a rosszaknak azonban szenet vagy krumplit tettek a cipőjébe. Így megtanulták, hogy „megéri” jónak lenni.

Szent Miklós freskója
Szent Miklós 13. századi ábrázolása egy egyiptomi freskón. 
Fotó: wikipédia

Hol lakik a Mikulás?

Sokakat érdekel, hogy pontosan hol van a Mikulás háza. A 19. századi ábrázolásokon már a maihoz hasonló puttonyos jótevőként született meg, de ekkor még barna ruhát viselt; a piros öltözék később vált általánossá. Ennek eredete a mai napig vitatott, de már 1885-ös képeslapokon is megjelent a ma ismert ruhában.

Na de hol lakik a Mikulás? A Mikulás mostani lakhelyét a német-amerikai Thomas Nast karikaturistának köszönheti, aki egy 1860-as évekbeli rajzán Santa Clausvill, N.P. névvel, vagyis „Mikulásfalva, Északi-sark” néven jelölte a Télapó otthonát. Ekkortól terjedt el az is, hogy rénszarvasok húzta szánnal ábrázolták. Manapság évente több ezren keresik fel a Mikulás otthonaként számon tartott Rovaniemi lappföldi várost, ahol a Santa Claus Village (Mikulásfalu) ünnepi díszbe öltözve várja az igazi Mikulással a látogatókat. 

A Mikulás háza Lappföldön
Rovaniemi, a lappföldi Mikulás otthona. 
Fotó: Aleksei Verhovski

Mikulás hagyományok Magyarországon

Hazánkban az 1950-es években a politikai állásfoglalás miatt teljesen le kívánták cserélni a Mikulás elnevezést az állami iskolai, óvodai rendezvényeken. Helyette a szovjet Fagy apó tükörfordítását, vagyis a Télapó elnevezést kezdték el használni.

A mai képpel tökéletesen ellentétes a 17-18. századi Mikulás-hagyományok képe: akkor még Magyarországon félelmetes alak volt, félig szarvas-, félig emberlényként ábrázolták. Hosszú bottal járt a gyerekek között, és rendre intette őket, egyes leírások szerint el is verte őket, és cukorkaosztásról szó sem volt. A 18. században emiatt be is tiltották a mikulásozást egy időre, mondván, hogy túlságosan megrémiszti a gyerekeket.

A legelső piros ruhás ábrázolás eredete homályba vész, de az tény, hogy a 19. század illusztrátorai kezdték pirosban ábrázolni a Mikulást, akit általában jóságos, ünnepies színben akartak megmutatni. A ma ismert alakját ekkor nyerte el: a sapka az északi, télies figurák hatását őrizte, a kövér és pocakos megjelenéssel a bőség, nagylelkűség szimbólumává vált.

Szent Miklós püspököt számtalan metszeten vastag fehér szakállal ábrázolták, és az évszázadok során mindig is szakállas volt a Mikulás figurája. A szakáll a jóság, bölcsesség szimbóluma is volt, így a 19. századi képeslap-rajzolók, amikor megalkották a modern Mikulás képét, a szakállat jobban kihangsúlyozták, mint a régebbi ábrázolások.

Mikulásajándék és virgács

A zsákjának története egészen Szent Miklós püspök idejéig nyúlik vissza, hiszen hagyományok szerint a jótékony szent is egy nagy zsákban vitte a szegényeknek a titkos adományokat, a mai Mikulás pedig nagy, piros zsákkal a hátán kel útra a gyerekek ajándékaival. Hazánkban azonban puttonyként jelent meg, talán amiatt, mert a paraszti világban ez volt a jól ismert, hátra vehető hordozó, amit könnyebb volt elképzelni a Télapó hátán.

A mai napig része a magyar Mikulás hagyománynak a virgács: míg régen csak a rossz gyerekek kapták – ajándék helyett –, ma már minden csomagban benne van, és inkább egy játékos elem, semmint ajándékmegvonás vagy büntetés. A vesszőcsokor azonban eredetileg a néphagyományban a tisztaságot, az újévi megújulást szimbolizálta, csak később kapcsolódott az ünnephez. 

A cipők kikészítésének szokása eredetileg homályos eredetű; egyes, későbbi mesék szerint Szent Miklós aranyakat dobott be titokban szegény családok kéményein, és azok a kandallón száradó zoknikban landoltak. Más hagyományok pedig egyszerűen a ház elé tett cipőkről beszélnek. Egy biztos: a gyerekek ma is örömmel tisztítják meg a cipőiket a Télapó előtti éjszakán. 

Az alábbi gyerekdalokkal hangolódhattok a Télapó érkezésére:

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek a Mikulással kapcsolatban:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu