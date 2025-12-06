Miért tisztítjuk ki a cipőt? A Mikulás-hagyományok rejtélyes eredete

December 6. igazi ünnepnap a gyerekek között, ugyanis érkezik a Mikulás, aki a jól viselkedő gyerekeknek ajándékot hagy a megtisztított cipőjükben, viszont a rossz gyerekek szenet és virgácsot kapnak tőle. De vajon mióta várjuk a pirosba öltözött, fehér szakállú varázslatos alakot és mióta rettegünk a krampuszoktól? Te ismered a Mikulás történetét, tudod miből alakult ki a legendás ünnep, és miért várjuk a Télapót ezen a napon, ki volt valójában a szent, akiről mintázták? A Fanny magazin az izgalmas Mikulás-hagyományok nyomába eredt.

A 3. században született Szent Miklósról mintázták a Mikulás figuráját, kultusza széles körben a 10-12. században terjedt el Európában.

A Mikulás otthona Lappföldön, Rovaniemi városban található.

Magyarországon az 1950-es években kezdték el orosz mintára Télapónak nevezni. A 17-18. században még félelmetes alak volt, később alakult át a piros ruhás, kedves figurává.

A Mikulás ajándékainak eredete, a cipőpucolás hagyománya.

Te 100%-ban ismered a Mikulás történetét, a különleges nap kialakulásának folyamatát? Cikkünkben utána jártunk a Mikulás-hagyományok eredetének.

A Mikulás története nyomában

Szent Miklós legendája, a Mikulás-hagyományok kiindulópontja

Ma már nem is gondolunk bele, milyen régre nyúlik vissza a Mikulás eredete: Szent Miklós a 3. században született, és Kr. u. 343. december 6-án halt meg. A korabeli legendák szerint titokban segítette a rászorulókat. A legismertebb történet szerint Szent Miklós három erszényt dobott be titokban egy elszegényedett apa ablakán. Bár akkoriban még nem léteztek kémények, a későbbi népmesék és 19. századi illusztrációk összekapcsolták a karácsonyi kandallót a titkos adakozással. Innen ered a kéményen érkező Mikulás mai képe.

Az éjszakai adakozás legendája évszázadokig fennmaradt a korabeli köztudatban, ráadásul a középkori hagyományokban is az éjszaka volt a varázslat ideje, így ennek is köszönhető, hogy a mai gyerekek számára a december 5-i éjszaka még mindig őrzi a varázst. A Mikulás-kultusz a 10-12. században terjedt el széles körben Európában, és alakja évszázadokon át része maradt a kontinens hagyományainak. A ma ismert, mosolygós, nagyszakállú figura azonban csak jóval később, a 19. században kezdett egységesen formát ölteni. Nevelési hagyományok is kötődtek az ünnephez: a jó gyerekek apró ajándékokat kaptak, a rosszaknak azonban szenet vagy krumplit tettek a cipőjébe. Így megtanulták, hogy „megéri” jónak lenni.