Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy az EU-csúcson sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt.
A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
