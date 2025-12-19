Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 18:04
háborúveszély
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy az EU-csúcson sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt.

A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk! 🕊️

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

