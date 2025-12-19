Orbán Viktor: "Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani a háború ösvényére"

A Ripost írja, hogy az EU-csúcs egyik legnagyobb sikere, hogy Magyarország, Csehország és Szlovákia mellett, a követeléseinek megfelelően kimaradt abból, hogy Ukrajnának hadikölcsönt adjon. Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ezzel egy közvetlen és azonnali háborús veszélyt sikerült megakadályozni. Ha két háborúban álló fél közül az egyiket támogatjuk, azzal a háború meghosszabbodását is elősegítjük.

Orbán Viktor Brüsszelben / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: "Folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket"

Már annak a gondolata is, hogy a befagyasztott orosz vagyont elkobozzák, egy hadüzenettel ért fel. A kormányfő szerint Európa vezetői a háború ösvényén járnak. Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy közvetlen, azonnali és súlyos háborús veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye. Ez hadüzenet, az Európai Uniót pedig az is háborús pályára helyezi, hogy hadikölcsönt vesz fel Ukrajna támogatására.

Az ukránokat kilencvenmilliárd euró nem húzza ki a vízből. Tehát szerintem Ukrajna egy stratégiai vereségben van, és ennek a megnyilvánulása egyre brutálisabban nyilvánul meg. És ezt nem lehet elkerülni kilencvenmilliárddal. Az Európai Unió közvetlen katonai részvétele nélkül ezt a háborút nem lehet megnyerni az oroszokkal szemben. Tehát azt gondolni, hogy fegyvereket küldözgetünk, meg pénzt küldözgetünk, és ez megfordítja a háborút, hadászatilag, katonailag ez egy teljesen értelmetlen kérdés

– fogalmazott a miniszterelnök. Magyarország tehát mindenképp jól jár, hogy kimarad ebből a hadikölcsönből, ezzel egy jelentős összeg elvesztését sikerült elkerülnie.

Ezt a közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Magyarország nem fogadta el a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló megállapodást és a hadikölcsönből is kimaradt, ezzel 400 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni

– tájékoztatott Orbán Viktor, hozzátéve: