Orbán Viktor: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 21:02
EU-csúcsháború
Orbán Viktor elárulta, hogy 400 milliárd forint kiadástól lettek megmentve a magyar családok.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sikerrel zárta az EU-csúcsot, hiszen sikerült elérni, hogy kimaradjunk a hadikölcsönből, amit Ukrajna segítésére szeretne felvenni Brüsszel.

Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat! ✅

– írta  közösségi oldalán Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben további részleteket árult el:

 

