Orbán Viktor: Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sikerrel zárta az EU-csúcsot, hiszen sikerült elérni, hogy kimaradjunk a hadikölcsönből, amit Ukrajna segítésére szeretne felvenni Brüsszel.
Magyarország nem ad hadikölcsönt senkinek. Ezzel 400 milliárd forint kiadástól mentettük meg a magyar családokat!
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben további részleteket árult el:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.